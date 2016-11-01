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Yaşam

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor

01 Kasım 2016 23:39

Meteorolojiye, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde hafif zirai don görülebileceği konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer hafif zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, zirai don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

 

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