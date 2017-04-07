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Yaşam

Meteorolojiden 5 il için uyarı

"Önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor"

07 Nisan 2017 00:24

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için yağış ve zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. 

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı aktarılan açıklamada, yağışın yarın da aralıklarla devam edeceği kaydedildi. 

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile cumartesi günü yağışların yağmur şeklinde görüleceği, pazar günü ise sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği ifade edilen açıklamada, yağışların Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer etkili olacağı vurgulandı. 

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla hafta sonu 6 ila 8 derece arasında azalmasının beklendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvetle, cumartesi akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç direklerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

Bölgede, pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayının da beklendiği belirtilen açıklamada, zirai faaliyette bulunan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

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