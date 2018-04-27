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Yaşam

Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağmur uyarısı

Rüzgârın hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, ilgililerin tedbirli olmasını istedi

27 Nisan 2018 14:15

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.  

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda 2-3 derecelik bir azalma beklenmektedir" denildi.

Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

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