T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı

09 Mayıs 2017 20:39

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede yarından itibaren kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına beklendiği belirtildi.

Güney ve Güney Batı yönlerinden etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtınanın, yarın sabah saat 06.00'dan itibaren başlamasının ve saat 17.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi. 

ETİKETLER

Metetorolojisağanak yağış uyarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24