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Yaşam

Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

01 Ekim 2016 00:49

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölge genelinde yarın sabah saatlerine kadar havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği, bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, rüzgarın kuzey yönden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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