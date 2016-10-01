Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölge genelinde yarın sabah saatlerine kadar havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği, bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, rüzgarın kuzey yönden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.