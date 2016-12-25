T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor

25 Aralık 2016 02:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur yağacak.

Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

 

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

 

Meteoroloji, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 11
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

 

ETİKETLER

kari hava sıcaklığıhava durumui meteorolojiyağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24