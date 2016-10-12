Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden, zamanla hızını arttırarak bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer ise fırtına şeklinde esecek.



Perşembe sabahı etkisini kaybedeceği tahmin edilen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreyi bulması bekleniyor.



Akşam saatlerinde Burdur geneli ve Muğla'nın doğusunda, yarın öğleden sonra ise Antalya, Burdur ve Isparta genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.