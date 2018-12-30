T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Sıcaklıklar Van'da sıfırın altında 3, Bitlis'te 5, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 2 derece ölçüldü

30 Aralık 2018 14:10

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgâr, kuzey yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Öte yandan, gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da sıfırın altında 3, Bitlis'te 5, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 1, Bitlis'te sıfırın altında 2, Hakkari'de sıfır derece olacak.

Bölgede çığ, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER

meteorolojibuzlanmadonuyarıhava durumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24