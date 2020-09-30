Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon ve Rize illeri için sel uyarısında bulundu. Beklenen çok kuvvetli sağanak yağışın bugün öğle saatlerinden geceye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında ise dolu yağışıyla birlikte yerel olarak yer yer şiddetli olacak.

Ani sel ve su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yaıldı.