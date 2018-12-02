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Yaşam

Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı

Ülkenin batı kesimleri yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek

02 Aralık 2018 18:13

Meteoroloji, yarın Antalya, Muğla ile Afyonkarahisar için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleri yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek. Batı Akdeniz ile Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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