Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Samsun, Ordu ve Sinop illerinin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere görte meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların yer yer, gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.