T24 LogoT24 Logo
Çevre

Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceğini açıkladı

24 Ağustos 2015 20:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Samsun, Ordu ve Sinop illerinin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere görte meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yağışların yer yer, gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ETİKETLER

sağanakyağışkuvvetliyağışmeteorolojihava nasıl olacakhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24