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Yaşam

Meteoroloji'den 3 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

23 Ekim 2016 19:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi ve Salı günleri Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm/12 saat) sağanak yağış beklendiğinden başta heyelan olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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