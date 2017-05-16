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Yaşam

Meteoroloji'den 3 günlük 19 Mayıs tatili planlayanlara kötü haber

İstanbul için tahminler ise hafta sonuna kadar parçalı bulutlu olacağı yönünde

16 Mayıs 2017 16:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu tatil planlayanlara kötü haberi verdi. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, 19 Mayıs tatilini değerlendirerek üç günlük tatil planı yapanlar, hafta sonu İstanbul'da sağanak yağış ile karşı karşıya kalacak.

Tahminlerine göre İstanbul'da hava hafta sonuna kadar parçalı bulutlu olacak. Ancak Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'u sağanak yağış bekliyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için tahminler ise hafta sonuna kadar parçalı bulutlu olacağı yönünde. Ancak 19 Mayıs nedeniyle 3 günlük tatil planı yapanları Cumartesi ve Pazar günü gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava bekliyor. 

Meteoroloji'nin bugün için bazı illerde tahmin ettiği hava durumu sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Az bulutlu 27

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