Meteorolojiden 22 il için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde lokal olarak şiddetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa ve Ardahan çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.



Kuvvetli ve yerel şiddetli yağış uyarısı



Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde lokal olarak şiddetli (76 - 100 kg/ m2 ), Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa ve Ardahan çevrelerinde lokal olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, heyelan, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu, Sivas çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile öğleden sonra bölge geneli kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde şiddetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli Rüzgarın; bölgenin kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor