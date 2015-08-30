Meteoroloji’den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada kuvvetli yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Doğu Akdeniz’de görülecek yağışların, Adana ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."