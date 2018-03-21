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Yaşam

Meteoroloji'den 2 il için kar uyarısı

Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinden kar beklendiğini duyurdu

21 Mart 2018 23:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli'nni yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, cumartesi günü Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur şeklinde etkili olacak yağışların pazar gününe kadar  etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.

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