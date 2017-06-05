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Yaşam

Meteoroloji'den 2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

05 Haziran 2017 02:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege bölgesi ve Marmara'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların bugün (04.06.2017) İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Burdur'un batısı ve Isparta'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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