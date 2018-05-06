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Yaşam

Meteoroloji'den 17 ile sağanak yağış uyarısı

İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr etkili olacak

06 Mayıs 2018 13:36

17 il için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda ayrıca uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün 17 il için önemli uyarı yapıldı. Ayrıca rüzgârın, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak yağış yaptığı iller ise; Çorum, Kastamonu, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın.

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