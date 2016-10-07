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Yaşam

Meteoroloji'den 17 il için uyarı

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

07 Ekim 2016 16:28

Gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yarın için 11 ilde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun kuzeyi ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın (08.10.2016 Cumartesi) yurdun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli olarak esecek rüzgarın; Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Konya çevrelerinde kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Kuvvetli rüzgarların saat 08.00 ile 16.00 arası etkili olması bekleniyor.
 

Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklığın kuzey kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerine dikkat!

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

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