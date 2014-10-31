Meteoroloji'den 11 şehre kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Karadeniz'e kar uyarısı

Cumartesi gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.