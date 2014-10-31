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Yaşam

Meteoroloji'den 11 şehre kar uyarısı

İstanbul'un Anadolu yakası, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli yağış bekleniyor

31 Ekim 2014 17:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre,  bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

 

Karadeniz'e kar uyarısı 

 

Cumartesi gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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