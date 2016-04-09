Meteoroloji'den 10 il için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji; Kırklareli, Çanakkale, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Bingöl, Muş, Bitlis ve Kastamonu'da yaşayan vatandaşları etkili olacak şiddetli yağış konusunda uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26