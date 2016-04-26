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Yaşam

Meteoroloji'den uyarı; Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

"Sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

26 Nisan 2016 01:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısında yarın sabah kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, salı günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dendi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına beklendiği bildirilerek, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde azalmalar ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "Yarın rüzgarın; güneybatı (lodos) yönlerden Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde azalmalar, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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