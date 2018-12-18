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Meteoroloji:Antalya'ya rekor seviyede yağış düştü

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Köyü'ne 24 saatte 490

18 Aralık 2018 15:36

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Köyü\'ne 24 saatte 490.8 kilo yağış düştüğünü, bunun rekor olduğunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Köyü\'nde bin 131 metre rakımlı tepede kurulu bulanan MGM Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu\'nun (OMGİ) ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490.8 kilo yağış düştü. Dün ölçülen 490.8 kilo yağış, bugüne kadar Türkiye\'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu. Bu rakam 1992 yılında Marmaris\'te 24 saatte kaydedilen 466 kiloluk yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi. 

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Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

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