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Meteoroloji : Yurdun büyük bir bölümünde kuvvet rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde kuvvet rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklendiğini açıkladı

17 Ocak 2018 15:21

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde kuvvet rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklendiğini açıkladı. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şöyle; \"Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege\'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa\'lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla 18.01.2018  Perşembe günü  batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu  yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına  (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü de  Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu\'nun  güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

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