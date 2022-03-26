Meteoroloji'ye göre Türkiye son 52 yılın en sıcak kışlarından birini yaşadı

Türkiye'de 2022 yılının kış mevsimi, son 52 yılın en sıcak 17'inci kış olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar kış (aralık, ocak, şubat) mevsimi ortalama sıcaklığı 3,9 derece olarak ölçüldü. Bu kış ise ortalama sıcaklık 0,6 derece artarak 4,5 dereceye yükseldi. Bu yılın kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi, Acıpayam, Kale/Demre, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Cide, Şırnak, Ceylanpınar ve Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti.

Kış mevsiminde en yüksek sıcaklık ise 27,1 derece ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,4 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde kayıtlara geçti. 2022 Ocak ayı ortalama sıcaklığı 1991-2020 ortalama sıcaklıklarının altında, aralık (2021) ayı ve şubat ayı 1991-2020 ortalama sıcaklığının üzerinde kaydedildi. Türkiye'de en sıcak kış mevsimi 2010 yılında yaşandı. 2022 yılının kışı ise 1971'den sonra en sıcak 17'nci kış mevsimi oldu. 2021 yılı ise en sıcak üçüncü kış mevsimi olarak kaydedilmişti.

Marmara Bölgesi'nin en sıcak ili Kocaeli

Marmara Bölgesi'nde kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar bölgenin Trakya kesiminde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Marmara Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,3 dereceyle Bilecik’te, en yüksek sıcaklık ise 24,5 derece ile Kocaeli’de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında kaydedildi. Ege Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,4 dereceyle Simav’da en yüksek sıcaklık ise 23,6 derece ile Salihli’de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde kışın ortalama sıcaklıklar Acıpayam ve Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,6 derece ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 24,2 derece ile Gazipaşa’da ölçüldü.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Niğde'de

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırında altında 27,3 dereceyle Seydişehir’de, en yüksek ortalama sıcaklık ise 18 dereceyle ile Niğde’de kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop ve Cide çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı.

Karadeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,3 derece ile Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 27,1 derece ile İnebolu’da görüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar kışın, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında tespit edildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,4 derece ile Özalp’ta, en yüksek sıcaklık ise 17,1 dereceyle Ergani’de ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Şırnak, Ceylanpınar ve Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,4 dereceyle Çermik’te, en yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle Cizre’de kayıtlara geçti.