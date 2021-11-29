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BBC Türkçe

Meteoroloji yarın Güneydoğu Anadolu hariç tüm Türkiye için turuncu uyarı yayınladı

29 Kasım 2021 20:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına nedeniyle bugün Ege’nin orta ve kuzey kesimleriyle Marmara bölgesini için yayınladığı turuncu uyarıyı yarın Güneydoğu Anadolu hariç neredeyse tüm Türkiye için yayınladı.

Kurumun internet sitesinden yayınlanan uyarıda “Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Karadeniz ve Akdeniz’de yarın saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşabilecek rüzgarların Çarşamba akşamından itibaren etkisini yitirmesinin beklendiğini açıkladı.

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