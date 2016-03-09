Meteoroloji ve AKOM uyardı: Kış geri geliyor

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava sıcaklığı yarından itibaren 4 derece birden düşecek. Hafta sonu, sıcaklık hissedilir derecede azalıp kış değerlerine dönecek. Doğu'da bazı illerde ise kar yağışı görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de hafta sonu için, ''Dikkat! Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecelerde azalarak kış değerlerine gerileyecek'' uyarısında bulundu.

Son bir haftadır yüzünü gösteren güneş yarından gününden yerini kara bulutlara bırakacak.

Hafta sonu ise sıcaklık hissedilir derece azalacak ve kış değerlerine gerilecek. İstanbul'da kar yağışı görülmeyecek ama Doğu bölgelerde 14 ve 15 Mart'ta kar yağışı zaman zaman etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Bursa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öğleden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hafif toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji , yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle başta soba zehirlenmeleri olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın güney yönlerden Marmara, Ege, Akdeniz , İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 yer yer 60 km/saat), İç Anadolu'nun doğusunda kısa süreli fırtına (40-60 yer yer 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"