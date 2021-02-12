Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan'dan gün gün hava durumu raporu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan özellikle İstanbul’u ve Marmara’yı bekleyen kar yağışlarını değerlendirdi. Kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir ‘felaket’ halini alacağını düşünmediklerini belirten Demirhan, “Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz” dedi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Demirhan’ın günlük değerlendirmesi ise şöyle:

Kuvvetli yağmur

Cuma: Soğuk hava etkisini devam ettirecek, kuvvetli rüzgâr ve yağış bekleniyor. Ancak yağış yağmur şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacak.

Sıcaklık 0’a düşecek

Cumartesi: Yağış beklenmiyor fakat soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Yani sıcaklık 0 dereceye kadar düşebilir. Cumartesi rüzgâr da kuvvetli. Kuzeyden esecek. Pazar gününe doğru da kuzeydoğu istikametinden esecek. Kuzey soğuklarını bize taşıyacak.

Her yerde kar olacak

Pazar: Gece yağmur olabilir. Ancak sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Kar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sıcaklıkların da buna bağlı olarak 2 ile 0 derece arasında olması bekleniyor.

Her yerde kar örtüsü görebileceğiz. Ama bazı bölgelerde 20 cm’ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Kar yağışı gece boyu da devam eder.

Tipiye dönebilir

Pazartesi: Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir.

Rüzgâr sürecek

Salı: Yağışın devam etme ihtimali var. Kuvvetli rüzgâr devam edecektir. Ancak meteoroloji verilerini takip etmek gerekir. Çarşamba ve perşembe için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çok erken olur. Veriler geldikçe bu konuda daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir.