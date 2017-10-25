Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde şiddetli yağışın etkili olacağı açıklandı. İstanbul’da bugün beklenen sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirilirken, metrekareye 25-50 kilogram arasında yağış düşeceği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

Bir uyarı da İBB'den

İBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28