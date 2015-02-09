Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren çok yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda salı ve çarşamba günü İstanbul, Ankara ve ülkemizin büyük bölümünde görülecek yoğun kar yağışından dolayı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



"İstanbul'un yüksek kesimlerinde 5 ila 15 cm arasında kar yağışı bekleniyor"





Meteoroloji'den İstanbul için yapılan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışın gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde meydana geleceği, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışının Salı ve Çarşamba günleri Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere devam edeceği, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren yağışın tekrar karla karışık yağmur ve yer yer yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor. Yerde kar yüksekliğinin sahil kesimlerde 1 ila 3 cm olurken rakımın biraz yüksek olduğu yerlerde 5 ila 15 cm arasında olacağı beklenmektedir. Kar yağışı ve fırtına şeklinde esecek rüzgarın oluşturacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.





"Ankara'da 10 ila 20 cm arasında kar bekleniyor"





Meteoroloji'den Ankara için yapılan hava tahmin raporuna göre, Ankara il genelinde bu gece saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının Salı günü gün boyu devam ederek Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve yerde 10 ila 20 cm arasında kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı sebebiyle meydana gelecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.





"Ülkemizin büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek"





Meteoroloji'den ülke geneli için yapılan hava tahmin raporuna göre, 10.02.2015 Salı ve 11.02.2015 Çarşamba günü ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Karaman), Akdeniz bölgesinin iç kesimleri (Isparta, Burdur, Kahramanmaraş'ın ve Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde), İç Ege'de (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ile İzmir, Manisa, Aydın'ın doğusu ve Muğla'nın iç kesimlerinde) ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda) kuvvetli (10 ila 20 cm) ve yer yer yoğun olacağı (20 cm üzeri) tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışları sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.