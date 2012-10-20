Meteoroloji uyardı; yağmur geliyor, hava 3 derece soğuyacak!

Türkiye yarın yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara'da bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aşırı yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyı kesiminde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçelerinde aşırı, Antalya, İstanbul’un Çatalca ilçesi, Çanakkale’nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri, Tekirdağ’ın Şarköy ve Saray ilçeleri, Balıkesir’in Erdek, Bandırma ve Gönen ilçelerinde şiddetli , İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."