Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava geliyor

Yağışlar Marmara, Karadeniz kıyıları ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Türkiye’nin kuzey kesimleri çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Marmara, Karadeniz kıyıları ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Sis, buzlanma ve don uyarısı

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak: İSTANBUL: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu (11)

ANKARA: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli (6)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu (16)

ADANA: Az bulutlu ve açık (17)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık (19)

SAMSUN: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu (12)

ERZURUM: Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. (-11)

VAN: Parçalı ve az bulutlu, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli (-1)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu (6)

Bölgelerde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı, zamanla bölgenin doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. A

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.