Meteoroloji uyardı: Yağış ve lodosa dikkat

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, güney bölgelerde bugün beklenen kuvvetli yağış ve lodos fırtınasının neden olabileceği lokal su baskını, soba zehirlenmesi, çatı uçması, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklar ile doğu kesimlerdeki muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava, yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürmeye devam ediyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor.



Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Güney Ege (İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla), Akdeniz bölge geneli, İç Anadolu'nun doğusu (Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Nevşehir) ile Gaziantep, Kilis, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Açıklamaya göre, Salı günü yağışlı havanın doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği, ancak Çarşamba günü yurdun batı kesimlerinin orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında bugün yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığı, Salı günü güneşlenmeyle birlikte batı bölgelerde 1-3 derece artacak, ancak Çarşamba günü başlayacak yağışla birlikte 2-4 derece azalacak.



Rüzgar, bugün güney ve güneybatı (Lodos) yönlerde orta kuvvette, güney, iç ve batı bölgelerde kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esecek, ancak Salı günü etkisini kaybedecek.



Doğu bölgelerinde güneyli rüzgarla birlikte artan hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesine neden olabileceği öngörülüyor.



Güney bölgelerde bugün beklenen kuvvetli yağış ve lodos fırtınasının neden olabileceği olumsuzluklar (lokal su baskını, soba zehirlenmesi, çatı uçması, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar) ile doğu kesimlerdeki muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

