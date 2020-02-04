Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek

Meteoroloji, Türkiye’ye yaklaşan soğuk ve karlı hava dalgası hakkında uyarı yayınladı. Uyarıya göre; çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise yağışın kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe günü, ise yağışların Trakya, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyı kesiminde ise sağanak; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü Türkiye beyaza bürünecek

Yurdun, cuma akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları dışında ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara

Ankara'da çarşamba günü genellikle çok bulutlu ve fırtınalı geçeceği bekleniyor. Gece yarısı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışın perşembe sabah saatlerinde kar şekline döneceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yeni gelecek soğuk ve yağışlı sistemle birlikte cuma ve cumartesi günleri aralıklarla kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara hava durumuyla ilgili uyarı duyurusu geldi. Duyuruda, fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

İstanbul'da fırtına, kuvvetli sağanak, soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor. Yağışın perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, cuma günü kar yağışlarının aralıklarla cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor.

İzmir

İzmir'de çarşamba günü başlayacak yağışın ardından perşembe günü hava sıcaklığının azalması bekleniyor. Yağışın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği ve akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceği bekleniyor.