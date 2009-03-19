Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağış geliyor

Yurdun, gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği bildirildi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın yurt genelinde aralıklarla görülecek yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) ile Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa, Serik, Manavgat) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.



Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu (Bursa ve Bilecik), Kuzey Ege'nin iç kesimleri (Afyon, Uşak ve Kütahya), Bolu, Kastamonu, Düzce, Karabük, Eskişehir ve Ankara'nın batısı ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas ve Kayseri), Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.



Doğu bölgelerde aralıklarla devam edecek yağışların, Cuma günü batı kesimlerde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (Gümüşhane, Artvin ve Bayburt) ile Doğu Anadolu bölgesinde (Muş, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı) görülecek kar yağışının çığ tehlikesine neden olabileceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının yarın batı bölgelerde, Cuma günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.



İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak yağışların neden olabileceği kara ve hava ulaşımında aksama, buzlanma ve don olayı, çığ, lokal su baskını gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması istendi.

