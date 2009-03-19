T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağış geliyor

Türkiye'nin, gece saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor

19 Mart 2009 02:00

Yurdun, gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın yurt genelinde aralıklarla görülecek yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) ile Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa, Serik, Manavgat) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu (Bursa ve Bilecik), Kuzey Ege'nin iç kesimleri (Afyon, Uşak ve Kütahya), Bolu, Kastamonu, Düzce, Karabük, Eskişehir ve Ankara'nın batısı ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas ve Kayseri), Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerde aralıklarla devam edecek yağışların, Cuma günü batı kesimlerde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (Gümüşhane, Artvin ve Bayburt) ile Doğu Anadolu bölgesinde (Muş, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı) görülecek kar yağışının çığ tehlikesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın batı bölgelerde, Cuma günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak yağışların neden olabileceği kara ve hava ulaşımında aksama, buzlanma ve don olayı, çığ, lokal su baskını gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24