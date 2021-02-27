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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek

27 Şubat 2021 20:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzey, iç ve doğu kesimlerini uyardı. Hava sıcaklığının hafta ortasına kadar 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

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