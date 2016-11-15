Meteoroloji uyardı; sıcaklık 10 derece düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren perşembe gününe kadar Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğun kar beklendiğini bildirdi. Doğu Anadolu'da kar kalınlığının 20 santimetreyi bulması bekleniyor. Çarşamba günü yağışlı hava alanını genişletecek. Bazı illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 10 derece düşecek.

Meteroloji'nin verdiği bilgilere göre, yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı sistem etkili oluyor. Marmara'nın doğusunda hafif şiddetli yağmurlar var. Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Artvin çevresinde kar beklentisi var.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ile bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu, Erzincan'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde 5 ila 10 derece azalması tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yağış alanını genişletiyor. Sıcaklıkların düşüşüyle beraber yağmur yerini karla karışık yağmur ve kara bırakıyor.

Marmara'nın doğusunda yağmurlar var. İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde kar, batı ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Karadeniz'deki yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olacak. İç ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Doğu Anadolu bölgesinin özellikle kuzey kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de yağışlar yağmur şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli yağmur olması bekleniyor.

Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren perşembe gününe kadar Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğun kar beklendiğini bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışı hava sebebiyle bu gece saatlerinden perşembe günü sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki Güm?üşhane, Bayburt ve Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

20 santimetreyi aşacak

Yarın öğle saatlerinden perşembe öğle saatlerine kadar ise Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı'da yoğun kar yağacağı, kar kalınlığının bu bölgelerde 20 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.