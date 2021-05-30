Meteoroloji uyardı; sağanak yağışlar 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre bu hafta da sağanak yağışla başlayacak. Yurdun büyük kısmında görülecek olan sağanak yağışın İstanbul'da dört gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yurdun birçok şehrinde kendini gösteren sağanak yağışlar bu hafta da sürecek. İstanbul ve çevresinde haftanın önemli bir kısmında yağış görülecek, hava sıcaklıkları birkaç derece düşüş yaşayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Trakya’nın batısı ve Doğu Toroslar’ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.