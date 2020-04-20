Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
- Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
- İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 18
- İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
- Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
- Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
- Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19
- Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20
- Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12
- Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25