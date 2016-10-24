Meteoroloji uyardı; sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağışlar görülebileceği belirtildi. Yine meteorolojiden yapılan açıklamada, Ankara dahil birçok ilde sıcaklıklarının 3 ila 6 derece düşeceği ve yer yer sağanak yağışların görüleceği duyruldu.

Yurt genelindeki hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, DoğuAnadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Sivas, Çankırı, Bingöl ve Siirt çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey ve doğusu, Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Batman'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve salı günleri Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar 07.00 ile salı günü 23.59'a kadar etkili olacak.

Açıklamada,"Yapılanson değerlendirmelere göre; Pazartesi ve Salı günleri Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm/12 saat) sağanak yağış beklendiğinden başta heyelan olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalması bekleniyor. Gece saatleri itibariyle sıcaklık düşüşü iç kesimlerde kendini hissettirecek.