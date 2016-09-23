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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Vatandaşlardan, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yıldırım konusunda dikkatli olmaları istendi

23 Eylül 2016 21:50

Meteoroloji Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan için kuvvetli yağış, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu, gün boyunca aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzincan’ın Kemah, Kemaliye, Refahiye, İliç ve Tercan ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Sıcaklığın, mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde bugün öğle saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yıldırım konusunda dikkatli olmaları istendi.

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