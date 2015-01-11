Meteoroloji uyardı: Pazartesiden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren yurdun yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İl il 5 günlük hava durumu tahmini

Yağışlı sistemin etkisinde kalacak olan ülkemizde hava durumu şu şekilde olması bekleniyor;

Pazartesi:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Marmara'nın yüksekleri, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Salı:

Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı, Batı ??Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi günü görülecek yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 mm), Salı günü ise Antalya'nın batı kesimleri, Muğla'nın doğusu ve Burdur çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.

Pazartesi günü görülecek kar yağışlarının; sabah saatlerinden itibaren Trakya'da, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile doğusunun yükseklerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın bugün (Pazar) akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerden, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlar ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı bacı gazı zehirlenmeleri, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekti.