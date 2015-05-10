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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

10 Mayıs 2015 17:36

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

Marmara ve Batı Karadeniz'de sise dikkat

 

Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

 

Kuzeydoğu kesimlerde sıcaklık düşüyor

 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde sabah ve öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/s) olarak esecek.

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