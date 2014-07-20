Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul'da cumartesi günü aniden bastıran sağanak yağışın ardından Meteoroloji yine uyardı. Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinde beklenen yağışın, pazar ve pazartesi günü etkili olması bekleniyor.

Yetkililer İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri için uyarı yaptı.

İstanbul'da, cumartesi sabahı başlayan sağanak yağmur çoğu yerde su baskınlarına neden olmuştu.