Meteoroloji uyardı: Kar soğukları geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren beklenen sağanaklarla, belirgin oranda düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde; İstanbul, İzmir, Aydın'da dört gün sürecek yağışlar hafta sonu yerini kar soğuğuna bırakacak.

Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.