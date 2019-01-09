Meteoroloji uyardı: Kar gidiyor, fırtına geliyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kar ve soğuk hava etkisi altındaki Türkiye, bu akşamdan itibaren ılık ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında artması beklenirken, kuvvetli rüzgar ve sel baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İllere göre hava durumu şöyle:

İSTANBUL °C, 8°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ANKARA °C, —2°C: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 11°C: Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı

BOLU °C, —2°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ARTVİN °C, 2°C: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, —2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu