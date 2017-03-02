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Yaşam

Meteoroloji uyardı; kar geri geliyor

İstanbul'da gökgürültülü aralıklı sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor

02 Mart 2017 23:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri yurdun bazı kentlerinde kar yağışlı bir havanın hakim olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kar şeklinde yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenirken İstanbul'da bugün gökgürültülü aralıklı sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

 

Hava sıcaklığı düşecek

 

İl genelinde havanın yağmurlu geçmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren yağış etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları 14-17 derece civarında seyredecek.  İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar yağmur şeklinde olacak. Güneyde Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek.

 

Doğu'da kar yağışı bekleniyor

 

Doğu'da Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacak. Diğer kalan bölgelerde yağış beklenmiyor. Cumartesi gününden itibaren yağışla birlikte düşen sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

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