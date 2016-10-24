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Yaşam

Meteoroloji uyardı; kar geliyor sıcaklıklar düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

24 Ekim 2016 22:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından hafta ortasına kadar azalması bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak olan yağış geçişleri ile birlikte yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hafta ortasına kadar 4 ila 6 derecelik bir azalma söz konusu olacak.

 

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

 

Meteoroloji tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, Pazartesi ve Salı günleri Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi ve Salı günleri Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm/12 saat) sağanak yağış beklendiğinden başta heyelan olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Yağışlar 07.00 ile salı günü 23.59'a kadar etkili olacak.

Pazartesi günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Siirt, Batman, Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. 

 

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar

 

Salı günü, Marmara'nın kuzeyi, batı ve orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Siirt, Batman çevrelerinde yağış beklentisi var.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

 

 

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