Meteoroloji uyardı; kar geliyor

Hava sıcaklıkları, 31 Ekim Pazartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerden başlayarak, 2 Kasım Çarşamba gününe kadar hissedilir derecede düşecek ve daha sonra tekrar artmaya başlayacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlar kar şeklinde görülecek.

31 Ekim Pazartesi günü ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri), Doğu Karadeniz (Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Hakkari, Bitlis, Van ve Şırnak ), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Batman, Siirt, Mardin) ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, 2 Kasım Çarşamba gününe kadar 3 ile 8 derece düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarındaki düşmeye bağlı olarak Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar geliyor

1 Kasım Salı günü ise, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, bu yağışların Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri), Doğu Karadeniz (Rize, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçeleri), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şırnak), Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu (Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis) ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu, Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Çarşamba günü de ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

DON UYARISI

Meteoroloji, bu hafta ortasına kadar yurtta görülecek kuvvetli yağışların, yüksek kesimlerde kar şeklinde olması, iç kesimlerde de sıcaklıkların gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle don olayları görülebileceğini belirterek, bunun meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.