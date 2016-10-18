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Yaşam

Meteoroloji uyardı; kar geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak

18 Ekim 2016 12:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili sağanak yağışların görüleceği uyarısını yaptı. Yağışlar Kars, Ardahan çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de denizlerde fırtına bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu(Şırnak hariç) ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Afyon, Isparta, Sivas, Sinop, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Antalya ve Bartın'ın doğu, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarından itibaren yağışlı bölgelerin azalması bekleniyor. Artvin çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Yağışlar Kars, Ardahan çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde bulutlu bir hava hakim. Çarşamba günü yurdun batı kesimlerden başlayan bir sıcaklık artışı bekleniyor. Önümüzdeki iki günlük periyotta iç ve batı kesimlerde sıcaklıklarda artış olacak.

Perşembe günü yurt genelinde yağış beklentisi yok. Sıcaklıkların perşembe günü de artmaya devam etmesi bekleniyor. 

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini belirtirken sobaları kuran vatandaşlarında kış hazırlığı başladı. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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